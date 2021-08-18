Görneç’te toparlanma zamanı

Görneç’te kulübün yeni başkanı Fırat Kasım olurken, bugün sezonu açacak olan takımın teknik adamı da Hamdi Öğütçü oldu

AKSA Birinci Lig kulüplerinden Görneç’te kulübün yeni başkanı belli olurken, başkanlığa Fırat Kasım getirildi.

Geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen toplantıda camianın büyük desteğini alan Fırat Kasım, kulübün yeni başkanı oldu. Savaş Gerçek ve Musa Sönmezler gibi camianın 2 önemli isminin de tam destek verdiği Fırat Kasım’ın başkan olmasıyla Görneç’in de 2021 – 2022 sezonuna girmesi kesinleşti.

Kulübün yeni başkanı Fırat Kasım,ilk icraat olarak teknik adamı belirledi. Takımın teknik adamı da Hamdi Öğütçü oldu.

Gerek alt yapılarda gerekse de A Takımlarda başarılı işlere imza atan Hamdi Öğütçü, şu ana kadar sezonu açmayan tek takım Görneç’i kalan sürede sezona hazırlamaya çalışacak. Hamdi Öğütçü yönetimindeki Görneç ilk antrenmanını bugün 3 Şehitler Stadında gerçekleştirecek.

