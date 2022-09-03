banner762
banner815
Larnaka Gençler Birliği yönetimi antrenörlerle sözleşme imzaladı
Larnaka Gençler Birliği yönetimi antrenörlerle sözleşme imzaladı
5 0
KTSYD üyeleri bilgilerini tazeledi
KTSYD üyeleri bilgilerini tazeledi
13 0
 
Dipkarpaz Zaferburnu yolunda yangın korkuttu
Dipkarpaz Zaferburnu yolunda yangın korkuttu
9 0
Hızın bir diğer adı: RIMAC Nevera
Hızın bir diğer adı: RIMAC Nevera
8 0
Kupanın şampiyonu Gençlik Gücü
Kupanın şampiyonu Gençlik Gücü
15 0
Kadınlarda final heyecanı Girne'de yaşanacak
Kadınlarda final heyecanı Girne'de yaşanacak
17 0
Arıcılar hasattan memnun değil
Arıcılar hasattan memnun değil
16 0
banner797

Hazırlık maçları oynandı

banner476

banner825
Hazırlık maçları oynandı
Futbolda takımlar 2022 – 2023 sezonu hazırlıklarını sürdürürken hazırlık ve anı maçlarıyla da güçlerini görmeye devam ediyorlar.
Bugün birçok bölgede hazırlık ve anı maçları oynanırken, gollü maçlara sahne oldu.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Hamitköy – Lapta:                          5 – 2  
Pera L.Gençlerbirliği – Dumlupınar: 0 – 6
Küçük Kaymaklı – Mesarya:        1 – 3
Yenicami – China B.Gençlik Gücü: 2 – 2
 Cihangir – Göçmenköy.               2 – 2 (3 – 4 Penaltılarda)
Lefke – Binatlı:                            1 – 1 (4 – 5 Penaltılarda)                             
Baf Ülkü Yurdu – Yılmazköy:       5 – 2
Yeniboğaziçi – Yenierenköy:       3 – 3
Dörtyol – İncirli:                           1 – 2
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.