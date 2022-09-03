Hazırlık maçları oynandı

Futbolda takımlar 2022 – 2023 sezonu hazırlıklarını sürdürürken hazırlık ve anı maçlarıyla da güçlerini görmeye devam ediyorlar.

Bugün birçok bölgede hazırlık ve anı maçları oynanırken, gollü maçlara sahne oldu.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Hamitköy – Lapta: 5 – 2

Pera L.Gençlerbirliği – Dumlupınar: 0 – 6

Küçük Kaymaklı – Mesarya: 1 – 3

Yenicami – China B.Gençlik Gücü: 2 – 2

Cihangir – Göçmenköy. 2 – 2 (3 – 4 Penaltılarda)

Lefke – Binatlı: 1 – 1 (4 – 5 Penaltılarda)

Baf Ülkü Yurdu – Yılmazköy: 5 – 2

Yeniboğaziçi – Yenierenköy: 3 – 3

Dörtyol – İncirli: 1 – 2

