Hazırlık maçları oynandı

Futbolda takımlar 2022 – 2023 sezonu hazırlıklarını sürdürürken hazırlık ve anı maçlarıyla da güçlerini görmeye devam ediyorlar.
Bugün birçok bölgede hazırlık ve anı maçları oynanırken, gollü maçlara sahne oldu.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Hamitköy – Lapta: 5 – 2
Pera L.Gençlerbirliği – Dumlupınar: 0 – 6
Küçük Kaymaklı – Mesarya: 1 – 3
Yenicami – China B.Gençlik Gücü: 2 – 2
Cihangir – Göçmenköy. 2 – 2 (3 – 4 Penaltılarda)
Lefke – Binatlı: 1 – 1 (4 – 5 Penaltılarda)
Baf Ülkü Yurdu – Yılmazköy: 5 – 2
Yeniboğaziçi – Yenierenköy: 3 – 3
Dörtyol – İncirli: 1 – 2
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