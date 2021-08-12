Hazırlık maçları hız kazandı

Futbolda takımlar 2021 - 2022 sezonuna hazırlanırken, hazırlık maçları ile güçlerini sınayıp, eksikliklerini görüyorlar.

Dün ülkenin birçok bölgesinde Süper Lig ve Birinci Lig takımları hazırlık maçları oynadılar. Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Mormenekşe – Mesarya: 0 – 1

Gönyeli – Cihangir: 0 – 2

Gençlik Gücü – İncirli: 2 – 0

Esentepe – Doğan Türk Birliği: 0 – 3

Karşıyaka – Yenicami: 1 – 4

Hamitköy – Yonpaş Dumlupınar: 2 – 2

Düzkaya – Merit Alsancak Yeşilova: 4 – 4

Göçmenköy – Baf Ülkü Yurdu: 3 – 2

Binatlı – Mağusa Türk Gücü: 0 – 1

Çanakkale – Dörtyol: 2 – 1

Maraş – Gençler Birliği: 0 – 0



