Hazırlık maçları hız kazandı

Futbolda takımlar 2021 - 2022 sezonuna hazırlanırken, hazırlık maçları ile güçlerini sınayıp, eksikliklerini görüyorlar.
Dün ülkenin birçok bölgesinde Süper Lig ve Birinci Lig takımları hazırlık maçları oynadılar. Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Mormenekşe – Mesarya: 0 – 1
Gönyeli – Cihangir: 0 – 2
Gençlik Gücü – İncirli: 2 – 0
Esentepe – Doğan Türk Birliği: 0 – 3
Karşıyaka – Yenicami: 1 – 4
Hamitköy – Yonpaş Dumlupınar: 2 – 2
Düzkaya – Merit Alsancak Yeşilova: 4 – 4
Göçmenköy – Baf Ülkü Yurdu: 3 – 2
Binatlı – Mağusa Türk Gücü: 0 – 1
Çanakkale – Dörtyol: 2 – 1
Maraş – Gençler Birliği: 0 – 0
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