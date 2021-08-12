banner583
"Gönül rahatlığıyla aşınızı yaptırabilirsiniz"
34 0
Spiritüel Yolculuk
Spiritüel Yolculuk
44 0
 
ÖZÜR VE YAYINDAN KALDIRMA
ÖZÜR VE YAYINDAN KALDIRMA
27 0
Cumhurbaşkanlığı'nda 2 pozitif vaka
Cumhurbaşkanlığı'nda 2 pozitif vaka
53 0
Koronavirüs salgını nihayet bitiyor mu?
Koronavirüs salgını nihayet bitiyor mu?
127 0
Anastasiadis’e protesto şoku
Anastasiadis’e protesto şoku
27 0
Okullar 13 Eylül'de açılıyor
Okullar 13 Eylül'de açılıyor
6.1B 0
banner661

Hazırlık maçları hız kazandı

banner476

banner666
Hazırlık maçları hız kazandı
Futbolda takımlar 2021 - 2022 sezonuna hazırlanırken, hazırlık maçları ile güçlerini sınayıp, eksikliklerini görüyorlar.
Dün ülkenin birçok bölgesinde Süper Lig ve Birinci Lig takımları hazırlık maçları oynadılar. Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Mormenekşe – Mesarya: 0 – 1
Gönyeli – Cihangir: 0 – 2
Gençlik Gücü – İncirli: 2 – 0
Esentepe – Doğan Türk Birliği: 0 – 3
Karşıyaka – Yenicami: 1 – 4
Hamitköy – Yonpaş Dumlupınar: 2 – 2
Düzkaya – Merit Alsancak Yeşilova: 4 – 4
Göçmenköy – Baf Ülkü Yurdu: 3 – 2
Binatlı – Mağusa Türk Gücü: 0 – 1
Çanakkale – Dörtyol: 2 – 1
Maraş – Gençler Birliği: 0 – 0
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.