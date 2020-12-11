Haspolat’ta, Yıldırım çakmaya devam edecek

İsa TABAK

BTM İkinci Lig kulüplerinden Haspolat’ta, olağan genel kurul bugün saat 13:00’te kulüp lokalinde gerçekleştirilecek.

Daha önce başkan adayı olmayacağını açıklayan Haspolat kulüp başkanı Necati Yıldırım, camiadan kendisine gelen baskılar ve Haspolatlı işadamlarından Muzaffer Kaya başta olmak üzere Bilal Güleryüz ve Hüseyin Bulduk’un verdiği destek sonrasında başkanlığa devam kararı aldı.

Haspolat Spor Kulübüne güçlü bir yönetim kurulu oluşturarak başkan adayı olacak olan Necati Yıldırım, üyelerin onay vermesi halinde başkanlığı sürdürecek.

