Bağımsız milletvekilleri, KTFF’yi ziyaret etti

Bağımsız milletvekilleri Hasan Büyükoğlu, Hasan Topal ve Mesut Genç, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti.

KTFF lokalindeki ziyarette ülke futbolunun son durumu ve alınan 2020-2021 sezonunun oynanmama kararı konuşulurken; Büyükoğlu, Topal ve Genç futboldan gelen bireyler olarak Sertoğlu’ndan mevcut durum hakkında bilgi almak için ziyarette bulunduklarını söyledi. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretten ötürü Büyükoğlu, Topal ve Genç’e teşekkür etti.

KTFF’deki ziyarette Sertoğlu’na, 2.Başkanvekili Oktay Çocuk ve Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Cengiz de eşlik etti.

