banner583
banner572
Her yeri çöplüğe çevirdik
Her yeri çöplüğe çevirdik
19 0
Fenerbahçeliler Derneği teşekkür gecesi düzenledi
Fenerbahçeliler Derneği teşekkür gecesi düzenledi
18 0
 
Yeni kabine için ne dediler?
Yeni kabine için ne dediler?
92 0
UBP-DP-YDP KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULUYOR
UBP-DP-YDP KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULUYOR
50 0
“Direkt uçuşların olmaması kabul edilemez”
“Direkt uçuşların olmaması kabul edilemez”
66 0
“İlla birinin başına bir şey mi gelsin?”
“İlla birinin başına bir şey mi gelsin?”
22 0
Köyün su deposuna deterjan döktüler!
Köyün su deposuna deterjan döktüler!
97 0
banner529
banner570

Bağımsız milletvekilleri, KTFF’yi ziyaret etti

banner476

banner577
Bağımsız milletvekilleri, KTFF’yi ziyaret etti
Bağımsız milletvekilleri Hasan Büyükoğlu, Hasan Topal ve Mesut Genç, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti.
KTFF lokalindeki ziyarette ülke futbolunun son durumu ve alınan 2020-2021 sezonunun oynanmama kararı konuşulurken; Büyükoğlu, Topal ve Genç futboldan gelen bireyler olarak Sertoğlu’ndan mevcut durum hakkında bilgi almak için ziyarette bulunduklarını söyledi. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretten ötürü Büyükoğlu, Topal ve Genç’e teşekkür etti.
KTFF’deki ziyarette Sertoğlu’na, 2.Başkanvekili Oktay Çocuk ve Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Cengiz de eşlik etti. 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.