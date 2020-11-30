Haşim Girgin anısına oynadılar

Haşim Girgin Minikler Futbol Turnuvasında, Yeniboğaziçi Akademi birinci olurken, ikinciliği Değirmenlik İrfan Erbay Akademi aldı

Elim bir trafik kazasında genç yaşta hayatını kaybeden merhum futbolcu Haşim Girgin anısına arkadaşları, 1. Haşim Girgin Minikler Futbol Turnuvasını organize ettiler.

Paşaköy 100. Yıl Stadında düzenlenen 1. Haşim Girgin Minikler Futbol Turnuvasında Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, Gönyeli, Değirmenlik ve Yeniboğaziçi Futbol Akademileri mücadele etti. Turnuvaya ilgi büyük olurken, 4 takımın antrenörleri, eski takım arkadaşları, Haşim Girgin’inAslanköy’deki sevenleri ve arkadaşları katıldı. Turnuvayı Yeniboğaziçi Akademibirinci tamamlarken, ikinciliği Değirmenlik İrfan Erbay Akademialdı. Üçüncülük maçında Gönyeli Akademi, Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisini mağlup ederek üçüncü oldu.

Turnuvanın final maçı öncesinde ise Haşim Girgin'in antrenörleri, futbolcu arkadaşları ile Aslanköy’deki arkadaşlarından oluşan çok sayıdaki sevenleri bir gösteri maçı yaparak bir yıl önce kaybettikleri başarılı futbolcuyu andılar.

Turnuvanın sonunda Haşim Girgin'in ailesine,futbolcu arkadaşları ile antrenörlerinin imzaladıkları tişört, hediye edildi.

