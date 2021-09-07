Hamitköy’de haftanın yıldızı Çınar

Hamitköy Futbol Akademisinde antrenmanlar aralıksız devam ederken haftanın yıldızı uygulama da devam ediyor.

Fırat Deniz koordinatörlüğünde Esat Erdoğmuş Stadında yapılan antrenmanlarda bu hafta, haftanın yıldızı Çınar Durmuşoğullarıseçildi. Hamitköy Futbol Akademisi antrenörleri, saygısı, disiplini ve çalışkanlığı ile ileride iyi bir kaleci olma yolunda ilerleyen Çınar'ı haftanın yıldızı seçtiler.

