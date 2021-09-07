Rauf, Kıbrıs Rallisinde start alacak

Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi, 24. Orta Doğu Rallisi Şampiyonası'nın dördüncü yarışı olan 49. Uluslararası Kıbrıs Rallisine start alacaklar

Kıbrıs Rallisi, 24 – 26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 24.Orta Doğu Rallisi Şampiyonası'nın dördüncü yarışı olan ve aynı anda 4 ve 5.'sigerçekleştirilecek olan 49. Uluslararası Kıbrıs Rallisine sayılı günler kaldı.

2021 Kıbrıs Rallisi Şampiyonası'na ve 24.Orta Doğu Rallisi Şampiyonası'na puan verecek ralliye Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu rallicilerinden Rauf Denktaş kayıt yaptırdı. Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasına puan vermeyecek olmasından dolayı rallicilerimizden katılım sınırlı olurken, Rauf Denktaş, Hyundai i20 R5 arabası ile başarıyı arayacak.

Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi, 49. Uluslararası Kıbrıs Rallisinde, rallinin en çok kazananı olan Nasser Al – Attiyah’a karşı yarışacak.

