Yeşilova’ya 13 dakika yetti

Merit A. Yeşilova konuk ettiği Gönyeli karşısında ilk 13 dakikada 3 -0 öne geçmesine karşın 15. dakikada kalecisi Cenk’in kırmızı kartla oyun dışında kalması sonucunda maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayarak sahadan 3-2 galip ayrıldı

Yer: Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Sertan Alkın, Berk Bağrıkara

Merit A. Yeşilova: Cenk, Billy Mehmet, Mejdi, Aksel, Arda, Kossi, Yasin, Ömer, Vakkas, Memduh, Mustafa

Gönyeli: Mustafa, Tufan, Emre, Mustafa Hacı, Kahraman Dönmez, Halil, Osita, Kadir, Barış, Mehmet Fatih Parlak, Süleyman

Goller: 2. Dk. Billy Mehmet, 5 ve 13. Dk Mejdi (MAY), 19. Dk. Mehmet Fatih Parlak, 45. Dk. Osita (Gönyeli)

K. Kart: 15. Dk. Cenk Yılmaz (MAY)

Aksa Süper Ligi’nin ilk hafta maçında Merit Alsancak Yeşilova konuk ettiği Gönyeli’yi 3-2 yenerek lige 3 puanla başladı.

Maçın 2. Dakikasında Billy Mehmet ile 1-0 öne geçen Merit Alsancak Yeşilova 5. Ve 13. Dakikada Mejdi’nin kaydettiği gollerle skoru 3-0’a taşıdı.

15. dakikada Merit Alsancak Yeşilova kalecisi Cenk’in kırmızı kart görmesiyle takımın morali de bozuldu.

19. dakikada gelişen Gönyeli atağında Fatih Parlak skoru 3-1’e getiren golü kaydetti.

İlk yarının son dakikasında gelişen atakta ise Osita’nın golü skoru 3-2’ye taşıdı.

İlk yarı Merit Alsancak Yeşilova’nın 3-2’üstünlüğünde tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında iki takımın da çabaları golü getirmeyince maç Merit Alsancak Yeşilova’nın 3-2 üstünlüğünde tamamlandı ve lige 3 puanla başladı.



(Fotoğraflar: Gökhan Kuzu)



