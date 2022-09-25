Yeşilova’ya 13 dakika yetti

Yer: Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı
Hakemler: İsmail Ercan, Sertan Alkın, Berk Bağrıkara
Merit A. Yeşilova: Cenk, Billy Mehmet, Mejdi, Aksel, Arda, Kossi, Yasin, Ömer, Vakkas, Memduh, Mustafa
Gönyeli: Mustafa, Tufan, Emre, Mustafa Hacı, Kahraman Dönmez, Halil, Osita, Kadir, Barış, Mehmet Fatih Parlak, Süleyman
Goller: 2. Dk. Billy Mehmet, 5 ve 13. Dk Mejdi (MAY), 19. Dk. Mehmet Fatih Parlak, 45. Dk. Osita (Gönyeli)
K. Kart: 15. Dk. Cenk Yılmaz (MAY)
Aksa Süper Ligi’nin ilk hafta maçında Merit Alsancak Yeşilova konuk ettiği Gönyeli’yi 3-2 yenerek lige 3 puanla başladı.
Maçın 2. Dakikasında Billy Mehmet ile 1-0 öne geçen Merit Alsancak Yeşilova 5. Ve 13. Dakikada Mejdi’nin kaydettiği gollerle skoru 3-0’a taşıdı.
15. dakikada Merit Alsancak Yeşilova kalecisi Cenk’in kırmızı kart görmesiyle takımın morali de bozuldu.
19. dakikada gelişen Gönyeli atağında Fatih Parlak skoru 3-1’e getiren golü kaydetti.
İlk yarının son dakikasında gelişen atakta ise Osita’nın golü skoru 3-2’ye taşıdı.
İlk yarı Merit Alsancak Yeşilova’nın 3-2’üstünlüğünde tamamlandı.
Maçın ikinci yarısında iki takımın da çabaları golü getirmeyince maç Merit Alsancak Yeşilova’nın 3-2 üstünlüğünde tamamlandı ve lige 3 puanla başladı.
(Fotoğraflar: Gökhan Kuzu)
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