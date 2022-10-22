Hamitköy'e, Dum Dum'dan tek kurşun

Dumlupınar, Hamitköy deplasmanında Weston’un penaltıdan attığı golle maçı kazanırken, İbrahim Köse’nin penaltı vuruşunu Hamitköy kalecisi kurtardı. Hamitköy cephesi ilk devrede skor 0 – 1 iken Mehmet Ekşici’nin Emmanuel için kaldırdığı off side bayrağına ve Fehim Dayı’nın Dumlupınar savunmasının topa elle müdahalesine yoğun tepkileri oldu. İkinci devrede yoğun baskı kuran Hamitköy birçok pozisyonu harcadı

Stadyum: Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Fehim Dayı,Mehmet Ekşici,Serkan Özdenkci

Hamitköy: Tolga, Ömer, Kemal, Emmanuel, Derviş, Serhat (83.Dk Salih),Cemre, Altan (58.Dk Mehmet Koyuncu), Osman Turgut, İbrahim Güler, Ardahan

Dumlupınar: Türkkan, Necati (İbrahim Köse), İsmail, Berke, Rifat, Mert (90+2.Dk Arda), Osman Şanverdi (62.Dk Hikmet), Tahsin, Berk (79.Dk Adewole), Emre, Weston

Goller: 32.Dk (P) Weston(Dumlupınar)



AKSA Süper Lig'de 5.hafta karşılaşmasında Hamitköy ile Yonpaş Dumlupınar takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşma konuk Yonpaş Dumlupınar'ın 1-0 üstünlüğünde noktalandı. Sarı kırmızılı ekipte galibiyeti getiren gol penaltıdan Jonathan Weston'dan geldi.

30.Dk: Y.Dumlupınar kontra atağında Osman sağdan topu ceza alanına kesti ve Berke kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Tolga gole izin vermedi.

32.Dk: Y.Dumlupınar atağında İbrahim Güler’in topa elle müdahalesi sonrasında hakem Fehim Dayı penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Weston vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-1 Dumlupınar

37.Dk: Hamitköy atağında Derviş soldan topu ceza alanına kesti. Serhat’ın kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarıya gitti.

51.Dk: Hamitköy atağında Cemre’nin ceza alanı dışından vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.

68.Dk: Dumlupınar atağında İbrahim Köse ceza sahası içerisinde Serhat’ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Fehim Dayı bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan İbrahim Köse’nin vuruşunda kaleci Tolga gole izin vermedi.

80.Dk : Hamitköy atağında Mehmet Koyuncu’nun pasında Ardahan sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top az farkla üstten dışarıya gitti.

84.Dk: Hamitköy atağında Kemal’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Emmanuel’in şutunda top üstten dışarıya gitti.

90+1.Dk: Hamitköy atağında Cemre bomboş pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top yandan az farkla dışarıya gitti.

Bu sonuçla Yonpaş Dumlupınar takımı puanını 10'a yükseltirken, Hamitköy 1 puanda kaldı. Ligin 6.haftasında Yonpaş Dumlupınar kendi evinde Yenicami'yi konuk ederken, Hamitköy de Mesarya deplasmanına konuk olacak.

