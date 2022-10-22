banner875
banner815
Ağaçların yüzü güldü
Ağaçların yüzü güldü
14 0
Tırmanmada final zamanı
Tırmanmada final zamanı
13 0
 
Girne- Alsancak yolunun ikinci etap çalışmaları bugün başladı
Girne- Alsancak yolunun ikinci etap çalışmaları bugün başladı
16 0
“Bu sokakta yaşlısı engellisi küçücük bebeği olan var”
“Bu sokakta yaşlısı engellisi küçücük bebeği olan var”
28 0
Günlük hayatta yanlış kullanılan 10 eşya!
Günlük hayatta yanlış kullanılan 10 eşya!
51 0
Genç izcilerden önemli duyarlılık
Genç izcilerden önemli duyarlılık
12 0
"Market fiyatları neye göre kime göre ayarlanıyor?”
23 0
banner878

Hamitköy'e, Dum Dum'dan tek kurşun

banner476

Dumlupınar, Hamitköy deplasmanında Weston’un penaltıdan attığı golle maçı kazanırken, İbrahim Köse’nin penaltı vuruşunu Hamitköy kalecisi kurtardı. Hamitköy cephesi ilk devrede skor 0 – 1 iken Mehmet Ekşici’nin Emmanuel için kaldırdığı off side bayrağına ve Fehim Dayı’nın Dumlupınar savunmasının topa elle müdahalesine yoğun tepkileri oldu. İkinci devrede yoğun baskı kuran Hamitköy birçok pozisyonu harcadı

banner825
Hamitköy'e, Dum Dum'dan tek kurşun
Stadyum: Esat Erdoğmuş Stadı
Hakemler: Fehim Dayı,Mehmet Ekşici,Serkan Özdenkci
Hamitköy: Tolga, Ömer, Kemal, Emmanuel, Derviş, Serhat (83.Dk Salih),Cemre, Altan (58.Dk Mehmet Koyuncu), Osman Turgut, İbrahim Güler, Ardahan
Dumlupınar: Türkkan, Necati (İbrahim Köse), İsmail, Berke, Rifat, Mert (90+2.Dk Arda), Osman Şanverdi (62.Dk Hikmet), Tahsin, Berk (79.Dk Adewole), Emre, Weston
Goller: 32.Dk (P) Weston(Dumlupınar)
 
AKSA Süper Lig'de 5.hafta karşılaşmasında Hamitköy ile Yonpaş Dumlupınar takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşma konuk Yonpaş Dumlupınar'ın 1-0 üstünlüğünde noktalandı. Sarı kırmızılı ekipte galibiyeti getiren gol penaltıdan Jonathan Weston'dan geldi.
30.Dk: Y.Dumlupınar kontra atağında Osman sağdan topu ceza alanına kesti ve Berke kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Tolga gole izin vermedi.
32.Dk: Y.Dumlupınar atağında İbrahim Güler’in topa elle müdahalesi sonrasında hakem Fehim Dayı penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Weston vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-1 Dumlupınar
37.Dk: Hamitköy atağında Derviş soldan topu ceza alanına kesti. Serhat’ın kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarıya gitti.
 51.Dk: Hamitköy atağında Cemre’nin ceza alanı dışından vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.
 68.Dk: Dumlupınar atağında İbrahim Köse ceza sahası içerisinde Serhat’ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Fehim Dayı bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan İbrahim Köse’nin vuruşunda kaleci Tolga gole izin vermedi.
80.Dk : Hamitköy atağında Mehmet Koyuncu’nun pasında Ardahan sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top az farkla üstten dışarıya gitti.
 84.Dk: Hamitköy atağında Kemal’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Emmanuel’in şutunda top üstten dışarıya gitti.
90+1.Dk: Hamitköy atağında Cemre bomboş pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top yandan az farkla dışarıya gitti.
Bu sonuçla Yonpaş Dumlupınar takımı puanını 10'a yükseltirken, Hamitköy 1 puanda kaldı. Ligin 6.haftasında Yonpaş Dumlupınar kendi evinde Yenicami'yi konuk ederken, Hamitköy de Mesarya deplasmanına konuk olacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.