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Caesar Larnaka Gençler Birliği farklı kazandı

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Caesar Larnaka Gençler Birliği farklı kazandı
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Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U-15 Erkekler Ligi’nde lider Caesar Larnaka Gençler Birliği U15 Basketbol Takımı ligin 2. devresine de farklı galibiyetle başladı.
Caesar Larnaka Gençler Birliği takımı Lefkoşa’da konuk olduğu TED deplasmanından 76 -26’lık farklıbir galibiyet elde etti.
Maçın başından sonuna kadar iyi oynayan Caesar Larnaka Gençler Birliği takımı farklı galibiyetle liderliğini sürdürdü.
 
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