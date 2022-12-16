Caesar Larnaka Gençler Birliği farklı kazandı

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U-15 Erkekler Ligi’nde lider Caesar Larnaka Gençler Birliği U15 Basketbol Takımı ligin 2. devresine de farklı galibiyetle başladı.
Caesar Larnaka Gençler Birliği takımı Lefkoşa’da konuk olduğu TED deplasmanından 76 -26’lık farklıbir galibiyet elde etti.
Maçın başından sonuna kadar iyi oynayan Caesar Larnaka Gençler Birliği takımı farklı galibiyetle liderliğini sürdürdü.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.