Caesar Larnaka Gençler Birliği farklı kazandı

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U-15 Erkekler Ligi’nde lider Caesar Larnaka Gençler Birliği U15 Basketbol Takımı ligin 2. devresine de farklı galibiyetle başladı.

Caesar Larnaka Gençler Birliği takımı Lefkoşa’da konuk olduğu TED deplasmanından 76 -26’lık farklıbir galibiyet elde etti.

Maçın başından sonuna kadar iyi oynayan Caesar Larnaka Gençler Birliği takımı farklı galibiyetle liderliğini sürdürdü.

