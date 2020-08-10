Haspolat doludizgin

İlk devresi golsüz tamamlanan maçın ikinci devresinde Haspolat Ağırdağ’ı, golcüleri Hüseyin Melhem ve Hacı’nın golleriyle 2-0 mağlup etti

İsa TABAK

BTM İkinci Lig Beşinci Grupta, Göçmenköy Stadında oynanan haftanın en önemli Ağırdağ ile Haspolat karşılaştı.

Fatih Bardakçıoğlu’nun yönettiği maçta lider Haspolat rakibine oranla daha etkili oldu. İlk devresi golsüz tamamlanan maçın ikinci devresinde Haspolat Ağırdağ’ı, golcüleri Hüseyin Melhem ve Hacı’nın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Haspolat Ağırdağ galibiyetiyle, puan kayıpsız yoluna devam ederken, 4’er puanlı 4 rakibine 5 puan fark yapmış oldu.

