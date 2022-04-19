Şüpheli yazışmaları ortaya çıktı

Yurtdışında yaşayan birçok bankalardaki 25 farklı kişiye ait banka kartları ile şüpheli işlem yapılarak 243200 TL paranın zanlı Kemal Buba’ya ait hesaba yatırılmasıyla ilgili tutuklu sayısı 4’e çıktı

Yurtdışında yaşayan birçok bankalardaki 25 farklı kişiye ait banka kartları ile şüpheli işlem yapılarak 243200 TL paranın zanlı Kemal Buba’ya ait hesaba yatırılması üzerine zanlı Buba’nın ardından tutuklanan Mustafa Kemal Lökcü’nün ardından Osman Tosunoğlu ile Murat Altun tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Davulcu, zanlı Kemal Buba, Mustafa Kemal Lökcü ve Osman Tosunoğlu ile Murat Altun’nün Bilişim Suçlarına ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareket suçlamalarıyla tutuklandıklarını belirtti.Polis, huzurda bulunan zanlı Kemal Buba’nın 12-13 Nisan 2022 tarihleri 22.00 - 06.30 saatleri arasında kullanımında bulunan ve başka bir şahsa ait Creditwest Bank nezdinde faaliyet gösteren “Local Pay” isimli mobil ödeme sistemine kayıtlı hesaba, daha önce benzeri işlemler ile ilgili kart sahiplerinin harcamaları kendileri yapmadıkları yönünde (Charge-Back) şikâyette bulunulan yurt dışındaki birçok bankalardaki 25 farklı kişiye ait banka kartları ile şüpheli bir şekilde işlem denendiği ve bu işlemlerden toplam 243.200 TL paranın Kemal Buba’nın kullanımında bulunan hesaba geldiği, gelen paranın ayni gün Local Pay ödeme sistemine üye bir işyerine gönderildiği tespit edildiğini söyledi. Polis yapılan şikâyet üzerine zanlı Kemal Buba’nın tutuklandığını ve başlatılan soruşturma kapsamında ilk etapta yapılan beyanların teyit ve tekzibinin yapılması gerektiği ve halen daha banka hesap işlemlerinin incelemesinin sürdüğünü belirtti. Polis, zanlı Kemal Buba’nın cep telefonunda yapılan incelemede Whatsapp isimli programda Mustafa Kemal Lökcü’nün şüpheli işlemlerle ilgili ses kaydı ve yazışmaları olduğunu anlattı.Polis, zanlı 1’in şüpheli işlemlere karşılık yüzde 35’ini kendisinin alacağını söylediğini ancak bankanın şüpheli işlemi bloke ettiğini belirtti. Polis, zanlı Osman Tosunoğlu’nun ise 243 bin TL’den önce aynı hesaba gelen paradan 500’er TL olmak üzere iki kez işlettiği pansiyonun elektrik borcuna yatırıldığını söyledi. Polis, ayrıca aranan Murat Altun’un pansiyonunda kaldığını ancak Osman Tosunoğlu’nun polise zanlıyla ilgili bilgi vermediğini belirtti. Polis, zanlı Osman Tosunoğlu ile Murat Altun’un cep telefonlarında Local Pay bilgilerini paylaştığının belirlendiğini anlattı. Polis, zanlı Kemal Buba, Mustafa Kemal Lökcü ve Osman Tosunoğlu’nun etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, davalarında hazır olmasının sağlanması için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.Polis, zanlı Murat Altun’un gelen havalelerin şifreleri ile tasarrufunda kart bilgileri ve şifrelerinin cep telefonunda tespit edildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini söyleyerek, zanlı Murat Altun’un 4 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlı Murat Altun’un soruşturma maksatlı 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verirken diğer zanlıların üçünün yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması ve 2’şer kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Yargıç ayrıca zanlı Kemal Buba’nın 15 bin TL, Mustafa Kemal Lökcü ve Osman Tosunoğlu’nun 5’er bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.