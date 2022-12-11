Gol düellosunun galibi Gençler Birliği

Aksa 1. Lig’de zirve hesapları yapan iki takımın İskele’deki mücadelesinde Pera Gençler Birliği rakibi Yalova’yı 3 -2 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi

Stad:İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Serdar Gürpınar, Mehmetcan Erli

Pera Gençler B.: Ali, Emir, Olgun, Kadir, Yekta, Mehmetali(Sertan), İsmet, Selkan, Ertan, Barın (Abdülaziz), Bülent(Oğuzhan)

Yalova: Kıvanç, İltaç(İbrahim Çağoğlu), Hasip, Civan, Sergülen(Metin(Özcan), Hakan(Azat), İbrahim, Selçuk, Yasin(Hamdi), Zafer, Cevdet.

Goller: Dk. 12 Barın, Dk. 48 Kadir, Dk. 60 Bülent(Pera G.Birliği), Dk.45 ve 56 CevdetPen.) (Yalova)



İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Ligin 12. Haftasının önemli karşılaşmalarından biri olan Pera Gençler Birliği ile Yalova arasındaki mücadelenin kazananı ev sahibi Pera Gençler Birliği oldu.

Karşılıklı gollerle geçen karşılaşmada Gençler Birliği sahadan 3-2 galip ayrılarak zirve yarışında

Dk.12 Gençler Birliği'nin kazandığı korner atışında yapılan ortada kafalardan seken topla arkada buluşan Barın güzel bir vuruşla topu ters köşeden ağlara gönderdi.1-0

Dk.45 + 3 Hızlı gelişen Yalova atağında sağ kanatta topla buluşan İbrahim'in ortasında Olgun'un eline çarpan topa hakem önce dışarda gösterdi. Ancak yan hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Cevdet topu ağlara gönderdi. 1-1

İlk devre bu skorla tamamlandı.

Dk. 48 Gençler Birliği'nin kazandığı korneri kullanan Selkan'ın ortasında altı pas üzerinde topa ayak koyan Kadir topu ağlarla buluşturdu. 2-1

Dk.53 Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında sol kanatta topla buluşan Barın'ın ortasında arka direkte topla buluşan Mehmetali kötü vurdu.

Dk.56 Gençlerbirliği defansının geri pasında kaleci Ali ayağından kaçırınca topa Cevdet sahip oldu. Kaleciyi geçmeye çalışınca Ali tarafından düşürülmesi sonucu hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan yine Cevdet golünü attı. 2-2

Dk.60 Gençler Birliği orta sahasında Barın'ın Yalova defansının arkasına attığı topla buluşan Bülent son adamı geçerek plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.3-2

Dk.72 Hızlı gelişen Yalova atağında İltaç'ın ortasında ceza yayı üstünde topla buluşan Azat defanstan sıyrılarak şutunu attı ancak kaleci gole izin vermedi.

Dk.82 Gençler Birliği atağında Ertan'ın uzun pasıyla defans arkasında topla buluşan Sertan kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak kaleci gole izin vermedi. Dönen topla buluşan Aziz boş pozisyonda topu dışarı attı.

Dk.90 Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Selkan'ın pasıyla topla buluşan Oğuz sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunda topu kaleci kornere çeldi.

