Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı, Yunan Eva Kaili yolsuzluk iddiasıyla gözaltında

Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokrat Grubu, Katar'dan rüşvet aldığı gerekçesiyle Cuma akşamı suçüstü yapılarak gözaltına alınan Ortadoğu ile İlişkilerden Sorumlu Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili'nin üyeliğini askıya aldı.



Eva Kaili, derhal geçerli olmak üzere Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcılığı görevinden de uzaklaştırıldı.



Kaili, Yunanistan'daki partisi PASOK'tan da ihraç edildi.



Avrupa Parlamentosu'ndan bir heyet 18 Aralık'ta Suudi Arabistan'a ve insan hakları ve güvenlik konulu müzakereler için Katar'a geçecekti. Ancak Katar'daki rejimin Avrupalı ​​parlamenterlere yüklü miktarda rüşvet verdiği iddiaları ile ilgili yolsuzluk soruşturması, gezinin iptal edilmesine neden oldu.



Belçikalı Avrupa Parlamentosu üyesi Assita Kanko gezinin iptal edildiğini söyledi.



Belçika federal polisinin, 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü'nde "yolsuzluk, suç örgütü üyeliği ve kara para aklama" gerekçesiyle Avrupa Parlamentosu çalışanlarına yönelik başlattığı operasyon, genişleyerek devam ediyor.



Belçika'da yayımlanan Knack dergisi ile Le Soir gazetesine göre, Avrupa Parlamentosu'nun Belçikalı üyeleri Marie Arena ve Marc Tarabella'nın yardımcılarının ofislerinde de arama yapıldı.



Fransızca konuşan Valon bölgesindeki Sosyalist Parti (Parti Socialiste) üyesi olan Marie Arena, yardımcısının ofisinin mühürlenmesinin, milletvekilliği konumuyla değil bir sivil toplum kuruluşu ile olan ilişkisiyle bağlantılı olduğunu söyledi.



Savcılık, soruşturma devam ettiği için ayrıntılı açıklama yapmak istemiyor.



Belçika federal savcılığının Temmuz ayından bu yana sürdürdüğü soruşturma kapsamında Cuma günü düzenlenen "Temiz Eller" operasyonunda, Avrupa Parlamentosu'nun 14 başkan yardımcısından biri olan Yunan parlamenter Eva Kaili'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.



Operasyonda gözaltına alınanlardan birinin, Kaili ile birlikte olduğu belirtilen Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup danışmanı F.G.



Bu ismin, daha önce eski İtalyan parlamenter Antonio Panzeri'nin danışmanlığını yaptığı belirtildi.



Gözaltına alınan diğer kişiler ise, eski İtalyan parlamenter Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri olan İtalyan sendikacı Luca Visenti ve bir lobi şirketi yöneticisi.



Belçika polisinin 16 ayrı noktaya düzenlediği baskınlar sırasında, eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Panzeri'nin evinde yapılan aramada 500 bin eurodan fazla nakit para ele geçirildiği açıklandı.



Bu isimlerin, halen Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'dan, Avrupa Parlamentosu kararlarını etkilemek için yüklü miktarda rüşvet ve değerli hediye almakla suçlanıyor.



AP'nin Ortadoğu ile ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Kaili, Katar konusunda sürekli olumlu açıklamaları ile bilinen bir isim.



Kaili, en son 21 Kasım'da Avrupa Parlamentosu'nda yapılan bir tartışmada, Katar'ın birçok konuda olduğu gibi iş hukuku alanında da öncü olduğunu öne sürmüştü.



Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokrat Grubu, Yunan parlamenter Eva Kaili'nin üyeliğini askıya aldı.



Yunanistan'da muhalefetteki Panhelenik Sosyalist Haraket Partisi de (PASOK), Kaili'nin üyelikten ihraç edildiğini duyurdu.



Eski bir televizyon sunucusu olan 44 yaşındaki Eva Kaili, 2014 yılından bu yana PASOK listesinden Avrupa Parlamentosu Milletvekili olarak görev yapıyordu.

