Gol düellosunda kazanan Rizespor

Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Karadeniz ekibi, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini 5-3 mağlup ederek, alt sıralardan daha da uzaklaştı

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleye konuk İttifak Holding Konyaspor hızlı başladı. Yeşil-beyazlılar, 6. dakikada GuilhermeSitya ve 12. dakikada SokolCikalleshi ile 2-0 öne geçti.

Bu gollere ev sahibi Çaykur Rizespor, 21. dakikada DamjanDjokovic ve 27. dakikada Konrad Michalak ile yanıt verdi: 2-2 Nefes kesen maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Fransız yıldızı LoicRemy ile 68. dakikada 3-2 öne geçen Karadeniz ekibi, 74'te BraianSamudio ve 82'de Adil Demirbağ'ın kendi kalesine attığı gollerle farkı açtı: 5-2

Mücadelenin skorunu 86. dakikada Konyaspor'dan ArtemKravets ilan etti: 5-3

Bülent Uygun'la çıkış yakalayan Çaykur Rizespor, bu galibiyetle puanını 42'ye çıkardı ve alt sıralardan biraz daha uzaklaştı.

İttifak Holding Konyaspor ise 41 puanda kaldı.

