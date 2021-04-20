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Gol düellosunda kazanan Rizespor

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Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Karadeniz ekibi, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini 5-3 mağlup ederek, alt sıralardan daha da uzaklaştı

Gol düellosunda kazanan Rizespor
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Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleye konuk İttifak Holding Konyaspor hızlı başladı. Yeşil-beyazlılar, 6. dakikada GuilhermeSitya ve 12. dakikada SokolCikalleshi ile 2-0 öne geçti.
Bu gollere ev sahibi Çaykur Rizespor, 21. dakikada DamjanDjokovic ve 27. dakikada Konrad Michalak ile yanıt verdi: 2-2 Nefes kesen maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
Fransız yıldızı LoicRemy ile 68. dakikada 3-2 öne geçen Karadeniz ekibi, 74'te BraianSamudio ve 82'de Adil Demirbağ'ın kendi kalesine attığı gollerle farkı açtı: 5-2
Mücadelenin skorunu 86. dakikada Konyaspor'dan ArtemKravets ilan etti: 5-3
Bülent Uygun'la çıkış yakalayan Çaykur Rizespor, bu galibiyetle puanını 42'ye çıkardı ve alt sıralardan biraz daha uzaklaştı. 
İttifak Holding Konyaspor ise 41 puanda kaldı. 
 
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