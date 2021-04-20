Gol düellosunda kazanan Rizespor

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleye konuk İttifak Holding Konyaspor hızlı başladı. Yeşil-beyazlılar, 6. dakikada GuilhermeSitya ve 12. dakikada SokolCikalleshi ile 2-0 öne geçti.
Bu gollere ev sahibi Çaykur Rizespor, 21. dakikada DamjanDjokovic ve 27. dakikada Konrad Michalak ile yanıt verdi: 2-2 Nefes kesen maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
Fransız yıldızı LoicRemy ile 68. dakikada 3-2 öne geçen Karadeniz ekibi, 74'te BraianSamudio ve 82'de Adil Demirbağ'ın kendi kalesine attığı gollerle farkı açtı: 5-2
Mücadelenin skorunu 86. dakikada Konyaspor'dan ArtemKravets ilan etti: 5-3
Bülent Uygun'la çıkış yakalayan Çaykur Rizespor, bu galibiyetle puanını 42'ye çıkardı ve alt sıralardan biraz daha uzaklaştı.
İttifak Holding Konyaspor ise 41 puanda kaldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.