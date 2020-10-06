Göçben yuvadan uçmak üzere

Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı'nın genç savunmacısı Mehmet Göçben yuvadan ayrılma kararı aldı.
Göçben gelen teklifleri değerlendirerek kulüpten ayrılma kararı aldığını yönetime bildirdi.
1 lig ve süper ligden teklifler alan Mehmet Göçben'e yönetimin gelen tekliflerde takımdan ayrılmasına kolaylık sağlıyacagğı belirtidldi.
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