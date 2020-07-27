Binatlı ohh, Gönyeli off, dedi

İsmet KARAOSMAN

K-Pet Süper Lig’de kümede kalma mücadelesinde Gönyeli ile Binatlı, Mete Adanır Stadında karşılaştılar.

Ali Özer’in yönettiği maçta Binatlı, Gönyeli’yi 4-3 yenerek 20 puana ulaştı ve ligde kalmayı garantiledi. Gönyeli 18 puanda kalırken, son 2 maçta ligde kalmaya çalışacak.

İkinci devresi yaklaşık 20 dakika duran maçta Binatlı’nın gollerini, Moses, Tuğrul, Mehmet Neşe ve Bayram attı. Gönyeli’nin golleri ise Felix, Azat ve Sylla’dan geldi. Gönyeli’den Mehmet Barkınay maçta kırmızı kart gördü.

