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Girne hasreti Güzelyurt’ta bitirdi

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Aksa 1. Lig’de hedefleri farklı iki takım olan Yalova ile Girne Halk Evi arasında Güzelyurt’ta oynanan karşılaşmadan konuk Girne Halk Evi 1-0 galip ayrılarak haftalar sonra kazandı

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Girne hasreti Güzelyurt’ta bitirdi
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Stad: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: İsmail Ercan, Selim Kaynarca, Hülya Güney
Yalova: Kıvanç, İltaç(Özcan), Zafer(Erkan), Metin(Muammer), Yasin, Civan, Raif(Tayip), İbrahim, Çağan(Hasip), Zekai, Cevdet.
Girne Halk Evi: Feyyaz, Halil, Kayra(Mustafa), Mehmet, Mahmut, Tunahan, Arda, Yaşar, Ayden(Mehmet Erfinike), Hüseyin(Cenkay), Asrın(Tahir).
Gol: Dk. 52 Tahir(Girne Halk Evi)
 
Niyazi Ergülen
AKSA Birinci Ligin 20. Haftasında Yalova,Girne Halk Evi’niGüzelyurtÜner Berkalp Stadında konuk etti.
İsmail Ercan’ın yönettiği maçın ilk devresi dengeli başlarken, devrenin son bölümünde konuk Girne Halk Evi pozisyonlar üretti. Ancak Girne Halk Evi bu pozisyonlardan yararlanamayınca devre 0 – 0 sona erdi.
İkinci devreye de etkili başlayan Girne Halk Evi pozisyonlar üretmeyi sürdürürken, 52’de Tahir takımını öne geçirdi. 0 – 1
Kırmızı beyazlılar bu skoru maç sonuna kadar korumayı başarıp 8 hafta sonra galip gelerek, alt sıralarda derin nefes aldı. Düşüşü süren Yalova ise play off hattında yara almaya devam etti.
 
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