Galatasaray, galibiyeti unuttu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında karşılaştığı Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar böylelikle Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5. lig maçında da galibiyet elde edemedi

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Yukatel Kayserispor, İstanbul'da karşı karşıya geldi.

Nef Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın 69. dakikasında konuk Kayserispor Miguel Cardoso ile 1-0 öne geçti.

Rakibine 85. dakikada Mustafa Muhammed ile karşılık veren Galatasaray, skoru 1-1'e getirdi. Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından puanını 29'a yükselten Galatasaray, maç fazlasıyla Spor Toto Süper Lig'in 13. sırasında yer aldı.

Galatasaray deplasmanından son dakikalarda yediği golle beraberlikle ayrılan Yukatel Kayserispor ise 35 puan ve averajla 10. sırada konumlandı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı Yukatel Kayserispor, 3-0'lık skorla kazanmıştı.



Ligde son 14 maçta tek galibiyet

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 14 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde 21 gol gördü.

Torrent yönetiminde galibiyeti yok

Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 lig maçında da galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'a maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ve Kayserispor ile de berabere kaldı.