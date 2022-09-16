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Geçitkale, Özbaysal'a emanet

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Geçitkale, Özbaysal'a emanet
BTM 1. Lig ekibi Geçitkale yönetimi, futbolculuk döneminde birçok başarıya imza atan ve antrenörlük yaşamına 2 yıldır devam eden genç antrenör Hüseyin Özbaysal’la anlaştı.
Geçtiğimiz sezon Mormenekşe’de yardımcı antrenör olarak çalışan Özbaysal, Asbaşkan Fehim Küçük’le yeni sezon için el sıkıştı.
 
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