banner762
banner753
Finalin adı UKÜ - GG
Finalin adı UKÜ - GG
11 0
Mete Adanır kabri başında anıldı
Mete Adanır kabri başında anıldı
23 0
 
Girne’de kayıpların olduğu dört toplu mezar
Girne’de kayıpların olduğu dört toplu mezar
36 0
Tilkiler hava soğudukça ağıllara dadanıyor
Tilkiler hava soğudukça ağıllara dadanıyor
190 0
“Adada neler yok ki”
“Adada neler yok ki”
63 0
COVID-19’dan bir günde dört ölüm
COVID-19’dan bir günde dört ölüm
437 0
“Çocuklar için hepimizin her zaman yapacak bir şeyi var”
“Çocuklar için hepimizin her zaman yapacak bir şeyi var”
29 0
banner661
banner726

Galatasaray’ın düşüşü sürüyor

banner476

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar üst üste 3. mağlubiyetini alırken, Kasımpaşa galibiyet serisini 4 maça çıkardı

banner714
Galatasaray’ın düşüşü sürüyor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı kırmızılılar sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller 45. dakikada Ryan Donk, 60. dakikada Umut Bozok ve 90+5'te Varga'dan geldi. Galatasaray'ın maçtaki tek golü 39. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti.
Fatih Terim'in yerine göreve getirilen Domenec Torrent ikinci maçında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İspanyol teknik adam ilk maçında Hatayspor'a 4-2 yenilmişti.
Bu sonuçla üst üste 3. mağlubiyetini alan Galatasaray 27 puanda kaldı. Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Kasımpaşa ise 24 puana yükseldi.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.