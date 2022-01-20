Galatasaray’ın düşüşü sürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı kırmızılılar sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller 45. dakikada Ryan Donk, 60. dakikada Umut Bozok ve 90+5'te Varga'dan geldi. Galatasaray'ın maçtaki tek golü 39. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti.
Fatih Terim'in yerine göreve getirilen Domenec Torrent ikinci maçında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İspanyol teknik adam ilk maçında Hatayspor'a 4-2 yenilmişti.
Bu sonuçla üst üste 3. mağlubiyetini alan Galatasaray 27 puanda kaldı. Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Kasımpaşa ise 24 puana yükseldi.
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