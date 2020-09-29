Galatasaray’da transfer hareketliliği

Galatasaray'da gidecek ve gelecek oyuncular konusunda yoğun bir çalışma var. Belhanda ve Marcao için son kararı teknik direktör Fatih Terim verecek

Galatasaray yönetimi, kadroya takviye için yoğun uğraş veriyor. Transfer yapabilmesi için oyuncu satması gereken sarı kırmızılılarda, gidecek isimler konusunda son kararı teknik direktör Fatih Terim verecek.

Belhanda’ya eski takımı Nice talip olurken, yönetim Faslı futbolcu için Fransız ekibine henüz cevap vermedi.

Fatih Terim ile yapılacak görüşmenin ardından 30 yaşındaki oyuncunun takımdaki geleceği netlik kazanacak.

Galatasaray, Roma’nın ilgilendiği Marcao ile ilgili henüz beklediği teklifi alamadı. İtalyan ekibinden, Brezilyalı stoper için gelen son teklifin 13 milyon euro olduğu öğrenildi. Marcao'yu daha yüksek rakama satmayı planlayan yönetim, ücretine zam yaparak 24 yaşındaki oyuncuyu takımda tutmayı düşünüyor.

Finansal Fair Play kuralları gereği sadece 1 milyon euro bonservis ödeyebilen sarı kırmızılılarda oyuncu satışı halinde takviyeler gündeme gelecek.

Sol kanat ve orta sahaya transfer yapmak isteyen Galatasaray’da adaylar ise belli. Sarı kırmızılılar, orta saha için Jean Michael Seri ve Aston Villa’da oynayan Nakamba’yı listesinde tutuyor.

Sol kanat için ise Levski Sofyalı 21 yaşındaki Bulgar StanislavIvanov’un transferi gündemde.

Teknik heyetin performans olarak yeterli görmediği Jimmy Durmaz, Sekidika ve Ozornwafor ise başka kulüplere kiralanacak.

GALATASARAY'DA RANGERS HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda İskoçya temsilcisi Rangers ile deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana takım hâlinde yapılan ısınma hareketleri ile başlandı. Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe maçında tam süre alan oyuncuların ayrıldığı bölümde ise hedefli ve hedefsiz pas oyunları üzerinde duruldu. İdmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda MarceloSaracchi, tedavisinin ardından fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde salonda çalıştı. Emre Akbaba ise yapılan kontrollerinin ardından fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinda sahada yükleme çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Rangers ile 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maç için bugün saat 11.00'de uçakla İskoçya'nın Glasgow kentine gidecek. Karşılaşma öncesi son antrenman ise TSİ 20.30'da mücadelenin oynanacağı Ibrox Stadyumu'nda ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapılacak



