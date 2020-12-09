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Galatasaray’da ilk hedef orta saha

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Galatasaray'da, transfer hareketliliği başladı. Teknik direktör Fatih Terim, Atakaş Hatayspor maçı sonrası "Ocak ayını iyi kullanan kulübüz" açıklaması ile devre arasını işaret etmişti

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Galatasaray’da ilk hedef orta saha
Sarı kırmızılılar, ara transfer döneminde forvet, orta saha ve kanat bölgesine takviye yapmak istiyor.
Galatasaray’ın, transferde ilk hedefi orta saha olacak. Sezonun flaş ismi Taylan’ın yükünü alabilecek bir oyuncunun takviyesinin düşünüldüğü ifade edildi. Hücumda ise kanat ve forvet transferi planlanıyor.
Sarı kırmızılı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda hızlı bir kanat oyuncusunu kadrosuna katmayı hedefliyor. Forvette bölgesinde ise Falcao’nun durumuna göre bir oyuncunun alınmasının gündeme gelebileceği belirtildi.
Avrupa’da birçok takımın ilgi gösterdiği Marcao ve Luyindama için iyi bir teklif gelirse değerlendirilecek.  Bu 2 futbolcudan birinin satışı gerçekleşirse, 1 stoper transferi de yapılacak.  
 
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