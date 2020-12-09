Moukoko tarihe geçti

Borussia Dortmund'da oyuna 58. dakikada giren YoussoufaMoukoko, 16 yaş, 18 günle bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkan en genç futbolcu oldu.

Alman forvet oyuncusu, 1994'te 18 yaş, 86 günlükken Anderlecht forması giyen CelestineBabayaro'nun rekorunu kırdı.

