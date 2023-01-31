Galatasaray, Seferovic ile yolları ayırdı

Galatasaray, İsviçreli santrfor Haris Seferovic'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. 30 yaşındaki Seferovic, sezon sonuna kadar İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyecek

Galatasaray, sezon başında satın alma opsiyonuyla Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Haris Seferovic'in sözleşmesini karşılıklı feshetti. Sarı-kırmızılı kulüp, karşılıklı feshi Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirirken, İsviçreli futbolcunun ismi, sarı-kırmızılı takımın federasyondaki oyuncu listesinden kaldırıldı.

Galatasaray, ayrılığı Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da bildirdi. KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Haris Seferović’in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi.

Haris Seferovic, Süper Lig ekibi Kasımpaşa yolundayken son anda rotayı değiştirdi. Seferovic'in bonservisini elinde bulunduran Portekiz temsilcisi Benfica, İsviçreli oyuncunun İspanya'da forma giymesini talep etti.

İsviçreli golcü, sezon sonuna kadar İspanyol ekibi Celta Vigo forması giyecek.

Yaz döneminde Benfica'dan kiralanan 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da beklenen performansı sergileyemedi.

Sarı-kırmızılı formayla ligde gol sevinci yaşayamayan Seferovic, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez fileleri sarstı.

Galatasaray'da ilk 4 maçına 11'de başlayan İsviçreli oyuncu, formasını Gomis'e kaptırmıştı. Seferovic, Arjantinli yıldız Icardi'nin takıma katılması sonrasında ise istediği şansı bulamamıştı.

