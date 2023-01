Erbulut Cimnastik, Balıkesir Cimnastik Şampiyonasına katılıyor

Erbulut Cimnastik İhtisas Derneği Near East Bank’ın sponsorluğunda Türkiye’de düzenlenecek olan 5. Balıkesir Cimnastik Şampiyonasına katılıyor

Near East Bank, cimnastik sporunu ülke gençlerine sevdirmek, spor yapmalarını sağlamak, sağlıklı bireyler ve milli sporcular yetiştirmek amacıyla kurulan Erbulut Cimnastik İhtisas Derneğine geçtiğimiz yıl sponsor olmuştu. Derneğe bu sene de sponsorluğunu devam ettiren Near East Bank, spor turnuvalarında takımların ve sporcuların yanında olmanın gururunu yaşıyor.

Erbulut Cimnastik İhtisas Derneği 31 Ocak-2 Şubat 2023 tarihlerinde Türkiye’nin Balıkesir şehrinde düzenlenecek 5.Balıkesir Ulusal Cimnastik Şenliği Yarışması’nda yer alacak.. Her yıl düzenlenen turnuvalara Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’tan 30’u aşkın kulüp ve 500’e yakın sporcu katılıyor. .

Bu yıl, Kuzey Kıbrıs’tan turnuvaya katılacak olan tek kulüp olmanın heyecanı ile Türkiye’ye giden Erbulut Cimnastik İhtisas Derneği, 32 Sporcu, 5 Antrenör ve velilerle birlikte toplam 73 kişilik kafileyle katılıyor.

5. Balıkesir Cimnastik Şampiyonasında 7 farklı kategoride takım olarak mücadele edecek olan derneğin 2 sporcusu da ferdi olarak yarışacak.

Near East Bank’ın Derneğin sponsor Bankası olmasıyla ilgili konuşan Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu;

“Kuzey Kıbrıs ve yurt dışındaki yarışmalarda önemli dereceler alarak birçok sporcu yetiştiren Erbulut Cimnastik İhtisas Derneği’nin, çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişimlerine önemli katkı sağlayan spor dallarına yönelmesinde ve yeteneklerini keşfetmesinde ciddi bir rol üstlenmesinden dolayı derneğe maddi manevi desteğimizle her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim. Ülkemizde sporla gelişen nesiller yetiştirmek misyonuna Bankamız olarak katkımızı devam ettiriyoruz. Bu yıl 5.ncisi düzenlenen Balıkesir Ulusal Cimnastik Şenliği Yarışması’na katılacak olan başta sporcularımıza ve antrenörlerine başarılar dilerim.” dedi.