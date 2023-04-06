Mourinho'ya dev teklif

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, milli takımın başına JoseMourinho'yu getirmek istiyor

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndan JoseMourinho hamlesi.

CorrieredelloSport, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun JoseMourinho'ya 2 yıllık sözleşme karşılığında yıllık 60 milyon euro maaş teklif ettiğini yazdı.

2021 yılından beri Roma'yı çalıştıran Portekizli teknik adamın sözleşmesi İtalyan ekibiyle 2024'te sona eriyor.

60 yaşındaki tecrübeli isim kariyerinde Benfica, Porto, Real Madrid, Chelsea, Manchester United ve Tottenham gibi Avrupa devlerini çalıştırdı.



