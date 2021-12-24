Galatasaray'dan transferde Yusuf Yazıcı sürprizi

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için bomba bir gelişme yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Lille'de forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı için kolları sıvadı

Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından Lille'e transfer olan ve burada geçtiğimiz sezon Ligue 1 şampiyonluğuna erişen Yusuf Yazıcı, bu sezon beklenen performansının altında kalınca yedek kulübesine geriledi.

Fırsattan istifade eden Süper Lig devleri ise milli oyuncunun peşine düştü. Trabzonspor'un oyuncuyla bir ilgisi olduğu bilinirken; Galatasaray'ın da bu transfer için devrede olduğu ortaya çıktı.

Asist Analiz'in haberine göre; Galatasaray, GedsonFernandes'in yanı sıra Yusuf Yazıcı'yı da istiyor.

Yusuf Yazıcı'nın olası transferi için Galatasaray ile Lille'in anlaşmasının yeterli olmadığı ve Trabzonspor'un da ikna edilmesi gerektiği belirtildi.

TRABZONSPOR'DAN ÖZEL MADDE HAMLESİ

Bordo-mavililerin Yusuf Yazıcı'yı Lille'e satarken özel bir madde koydurduğu kaydedildi.

İşte sözleşmede yer alan o madde;

Lille Kulübü, Yusuf Yazıcı'yı Türkiye'de başka bir kulübe kiralamayacağını veya satmayacağını taahhüt etmektedir. Lille Kulübü bu taahhüdünü ihlal ederse, Trabzonspor'a 20.000.000.-EUR tazminat bedeli ödeyecektir.

