banner762
banner753
Zeytinden ilham alınarak tasarlanan proje ‘OLİVE HİLL’
Zeytinden ilham alınarak tasarlanan proje ‘OLİVE HİLL’
77 0
Sebze almak yürek ister  
Sebze almak yürek ister  
261 0
 
Elektrik kesintileri sürecek
Elektrik kesintileri sürecek
54 0
Kartal sonradan kanatlandı
Kartal sonradan kanatlandı
9 0
“Böyle işletme anlayışı olamaz”
“Böyle işletme anlayışı olamaz”
561 0
Doğan koronaya teslim
Doğan koronaya teslim
132 0
“Paramızla çöp almamızı istiyorlar”
“Paramızla çöp almamızı istiyorlar”
83 0
banner661
banner726

Galatasaray'dan transferde Yusuf Yazıcı sürprizi

banner476

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için bomba bir gelişme yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Lille'de forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı için kolları sıvadı

banner714
Galatasaray'dan transferde Yusuf Yazıcı sürprizi
banner721
Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından Lille'e transfer olan ve burada geçtiğimiz sezon Ligue 1 şampiyonluğuna erişen Yusuf Yazıcı, bu sezon beklenen performansının altında kalınca yedek kulübesine geriledi.
Fırsattan istifade eden Süper Lig devleri ise milli oyuncunun peşine düştü. Trabzonspor'un oyuncuyla bir ilgisi olduğu bilinirken; Galatasaray'ın da bu transfer için devrede olduğu ortaya çıktı.
Asist Analiz'in haberine göre; Galatasaray, GedsonFernandes'in yanı sıra Yusuf Yazıcı'yı da istiyor.
Yusuf Yazıcı'nın olası transferi için Galatasaray ile Lille'in anlaşmasının yeterli olmadığı ve Trabzonspor'un da ikna edilmesi gerektiği belirtildi.
TRABZONSPOR'DAN ÖZEL MADDE HAMLESİ
Bordo-mavililerin Yusuf Yazıcı'yı Lille'e satarken özel bir madde koydurduğu kaydedildi.
İşte sözleşmede yer alan o madde;
Lille Kulübü, Yusuf Yazıcı'yı Türkiye'de başka bir kulübe kiralamayacağını veya satmayacağını taahhüt etmektedir. Lille Kulübü bu taahhüdünü ihlal ederse, Trabzonspor'a 20.000.000.-EUR tazminat bedeli ödeyecektir.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.