Galatasaray'dan kupa başvurusu

Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisinde şampiyonluk kupasını kaldırmak için TFF'ye başvuruda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, şampiyonluk kupasını Fenerbahçe derbisinde kaldırmak istiyor.

Bir yandan derbi hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızı ekip, kupa için de geri sayıma geçti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kupayı Fenerbahçe karşılaşmasında kaldırmak istediklerini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye iletti.

UEFA Avrupa Ligi Finali için Budapeşte'de olan Büyükekşi'nin, final müsabakasının ardından TFF yönetim kurulu ile bu kararı paylaşarak, sarı-kırmızılılara bildireceklerini ifade etti.

SACHA BOEY'E MİLLİ DAVET GELDİ

Galatasaray'da başarılı bir performans sergileyen Sacha Boey, Fransa U21 Milli Takımı’ndan davet aldı.

GALATASARAY 190 MİLYON LİRAYI AŞKIN GELİRİ KASASINA KOYDU

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenerek 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, önemli bir gelir de elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de kazandığı şampiyonlukla yayın gelirinden 190 milyon lirayı aşkın geliri kasasına koydu.

Ligde mücadele ettiği için 33,4 milyon lira ''ayak bastı'' parası alan Galatasaray, şu ana kadar 66,9 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi oldu.

Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk primi olarak 33,2 milyon, şampiyonluk sayısı dolayısıyla da 62,9 milyon lira gelir elde etti.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfı arasında imzalanan protokol çerçevesinde bu gelirinin 5 milyon lirası, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bölgeye yapılacak konteyner kent projesi için bağışlandı.

