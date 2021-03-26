Galatasaray'da stoper sıkıntısı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, AtakaşHatayspor karşılaşması öncesinde stoper pozisyonu için formül arayışına girdi

Teknik direktör Fatih Terim stoper pozisyonu için formül arayışında. Luyindama ve Marcao, kart cezaları nedeniyle AtakaşHatayspordeplasmanında forma giymeyecek.

Teknik direktör Fatih Terim, bu maç için defans kurgusunu oluşturmaya çalışıyor. Sağ bekte cezalı De AndreYedlin’in yerine Martin Linnes forma giyecek. Cezalı oyuncular dışında sarı kırmızılıların kadrosunda orijinal pozisyonu stoper olan 2 futbolcu var.

Terim’in savunmanın ortasındaki ilk seçenekleri Donk ve Ozornwafor… Hatay deplasmanındaRyanDonk’un oynamasına kesin gözü ile bakılıyor.

34 yaşındaki futbolcunun yanında kimin forma giyeceği ise henüz netleşmedi. Teknik heyet, bu sezon 8 dakika görev verdiği Ozornwafor’a sıcak bakmıyor.

Fatih Terim, Etebo ve Taylan Antalyalı’yı da stoper adayı olarak düşünüyor. Tecrübeli teknik adam, milli takım dönüşünde yapılacak taktik antrenmanların ardından son kararını verecek.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 2 maç ceza verdiği Fatih Terim ve Ümit Davala da AtakaşHatayspor mücadelesinde yedek kulübesinde olamayacak.

Yardımcı antrenör Levent Şahin takımın başında sahaya çıkacak.



