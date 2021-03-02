banner583
banner590
Akkuyu’nun, BAL yolculuğu başladı
Akkuyu’nun, BAL yolculuğu başladı
3 0
Otomobil sporlarını başlatan adam hiç yarışmadı
Otomobil sporlarını başlatan adam hiç yarışmadı
18 0
 
Fırtına'yı Fenerhabçe durdurdu
Fırtına'yı Fenerhabçe durdurdu
25 0
Atikoğlu: Eğitmenler olarak çok üzüldük
Atikoğlu: Eğitmenler olarak çok üzüldük
37 0
71 0
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
109 0
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
30 0
banner529
banner570

Galatasaray'da stat bilmecesi

banner476

Galatasaray'ın iç saha maçlarını Olimpiyat Stadı'nda oynama başvurusu TFF tarafından olumlu karşılanmadı. Sarı Kırmızılılar'da rota Kasımpaşa Stadı

Galatasaray'da stat bilmecesi
Galatasaray, TT Arena'nın Stadı'nın bozulan zemini nedeniyle iç saha maçlarını oynamak için TFF'ye başvurdu. Sarı Kırmızılılar'ın bu başvurusu, stadı Karagümrük'ün kullanması ve yaklaşan Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle TFF tarafından olumlu karşılanmadı.
Galatasaray yönetimi, Süper Lig’in 29. haftasındaki Sivasspor maçını Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynamak için Kasımpaşa yönetimi ile de irtibata geçti.
Ancak Kasımpaşa’nın saha sorumluları, kendi zeminlerinin de yeterince iyi olmaması ve yoğun fikstür nedeniyle bu isteğe sıcak bakmıyor.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.