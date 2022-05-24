Galatasaray'da 8 futbolcunun sözleşmesi bitti

Galatasaray'da sözleşmesi biten futbolcular mali anlamda kulübün elini rahatlattı. Sarı kırmızılı takımda 8 futbolcunun kontratının bitmesi ile yaklaşık 9 milyon avroluk bütçe kolaylığı sağlandı

Galatasaray'da sezonun tamamlanmasıyla 8 oyuncunun sözleşmesi sona erdi.

Sarı kırmızılılar böylece yaklaşık 9 milyon avroluk maaş yükünden kurtuldu.

Sözleşmesi biten futbolcular arasında en yüksek ücreti, SofianeFeghouli ve RyanBabel alıyordu.

Cezayirli oyuncu bonuslar hariç yıllık 3 milyon 800 bin avro, Hollandalı futbolcu ise 2 buçuk milyon avro kazanıyordu.

Arda Turan'ın maliyeti 300 bin avro, Semih Kaya ve Fatih Öztürk'ün ise 250 bin avroydu.

Kiralık olarak forma giyen Pena, Halil ve Pulgar ise takımlarına döndü.

Yarım sezon için İnakiPena'ya 375 bin avro, Pulgar'a 750 bin avro ve Halil Dervişoğlu’na ise sezonluk 500 bin avro ücret ödendi.

Bu futbolcuların gidişi ile Galatasaray, 9 milyon 225 bin avroluk yıllık ücret yükünden kurtuldu.

Diğer yandan sarı kırmızılılarda birçok oyuncu 11 Haziran'daki seçimi bekliyor.

Başkan Burak Elmas'ın “seçime kadar transfer yapmayacağız” açıklamasından sonra gözler yeni yönetime çevrildi.

Marcao, Kerem ve Muhammed’in dışında Nelsson, Cicaldau, Boey ve Morutan’amenajerler aracılığı ile gelen teklifleri yeni yönetim değerlendirilecek.

İki başkan adayının da kontratı biten ve gitme ihtimali bulunan futbolcular nedeniyle kadro planlaması hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.

Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu’nun, bazı futbolcularla prensip anlaşması yaptığı da bildiriliyor.

