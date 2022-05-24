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Wolfsburg'da Niko Kovac dönemi

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Wolfsburg'da Niko Kovac dönemi
Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg, teknik direktörlük görevine 2025 yılına kadar NikoKovac'ı getirdi.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 50 yaşındaki Kovac ile 30 Haziran 2025’e kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Bundesliga’da daha önce Eintracht Frankfurt ve Bayern Münih’i çalıştıran Kovac, son olarak Fransa’da Monaco’nun teknik direktörlüğünü yaptı.
Kovac, 2013-2015 yıllarında Hırvatistan Milli Takımı'nın başında bulunmuştu.
Wolfsburg, 2021-2022 sezonun tamamlanmasının ardından teknik direktör FlorianKohfeldt ile yollarını ayırmıştı.
 
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