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Futbolda yüksek tansiyon

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Hamitköy ve Binatlı, Play Out grubunda oynanan ilk maçlar sonunda K-PET Süper Ligde kalmayı garantilediler

Futbolda yüksek tansiyon
K-PET Süper Ligde Play-out oynayan takımlardan Hamitköy ve Binatlı, ilk maçlar sonunda K-PET Süper Ligde kalmayı garantilediler.
K-Pet 1. Lig'de Play-Off 2. hafta maçları sonunda lider Girne Halk Evi ile Esentepe arasında 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak final maçı ile K-PET Süper Lige yükselecek üçüncü takım belli olacak. K-Pet 1. Lig'de Play-Out 2. hafta maçları sonunda Bostancı Bağcıl ligde kalmayı garantilerken, son maç öncesinde Karşıyaka, Lapta ve Çanakkale’nin ligden düşme tehlikeleri devam ediyor.
 
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