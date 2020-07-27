Futbolda yüksek tansiyon

Hamitköy ve Binatlı, Play Out grubunda oynanan ilk maçlar sonunda K-PET Süper Ligde kalmayı garantilediler

K-PET Süper Ligde Play-out oynayan takımlardan Hamitköy ve Binatlı, ilk maçlar sonunda K-PET Süper Ligde kalmayı garantilediler.

K-Pet 1. Lig'de Play-Off 2. hafta maçları sonunda lider Girne Halk Evi ile Esentepe arasında 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak final maçı ile K-PET Süper Lige yükselecek üçüncü takım belli olacak. K-Pet 1. Lig'de Play-Out 2. hafta maçları sonunda Bostancı Bağcıl ligde kalmayı garantilerken, son maç öncesinde Karşıyaka, Lapta ve Çanakkale’nin ligden düşme tehlikeleri devam ediyor.

