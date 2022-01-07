Fırtına, Malatya'yı tek geçti

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresi Trabzon'da açıldı. Lider Trabzonspor, 20. haftanın ilk müsabakasında sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.
Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla bordo mavili ekip oldu. Fırtına'ya galibiyeti getiren golü 23. dakikada takımın Danimarkalı forveti Andreas Cornelius kaydetti.
Bu sonucun ardından puanını 49'a çıkaran Trabzonspor, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Konyaspor'un 10 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Trabzon deplasmanından eli boş ayrılan ve Süper Lig'deki galibiyet hasreti 10 maça çıkan Yeni Malatyaspor ise 15 puanla ligin son sırasında yer aldı.