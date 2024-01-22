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Fenerbahçe’de Fred 1 ay sahalarda yok

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Fenerbahçe, Yılport Samsunspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Fred'in sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edildiğini açıkladı. Brezilyalı oyuncunun 4 ila 6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor

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Fenerbahçe’de Fred 1 ay sahalarda yok
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Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de Yılport Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlanan Brezilyalı futbolcu Fred, en az bir ay sahalardan uzak kalacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen Brezilyalı futbolcunun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesinin gerçekleştirildiği belirtilerek, "Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." denildi.
Fred'in sakatlığı nedeniyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Sarı lacivertli formayla bu sezon 21 maça çıkan tecrübeli oyuncu, takımına 5 asist katkısı verdi.

 
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