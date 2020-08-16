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Fenerbahçe Remy'i istiyor

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Fenerbahçe, hücum hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, bonservisi elinde olan Loic Remy'e 2 senelik kontrat teklif etti

Fenerbahçe Remy'i istiyor

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, transfer listesine yeni bir isim daha ekledi.

Geçtiğimiz sezonu Lille'de geçiren ve sezon sonunda serbest kalan Loic Remy için menajeriyle görüşmelere başlayan sarı lacivertliler, oyuncuya 2 yıllık sözleşme teklif etti.

Fransız golcüyle, Fenerbahçe dışında Monaco, Dijon ve Süper Lig'den bazı takımların da ilgilendiği öğrenildi.

Geride kalan sezonda Lille'de 30 maça çıkan 33 yaşındaki oyuncu, 14 gol attı.

30 maçın 19'unda santrfor oynayan Remy, 1 maç sağ, 1 maç ise sol kanatta görev yaptı.

Kariyerinde Lille dışında Chelsea, Newcastle, Marsilya, Lyon gibi önemli takımlarda da görev yapan Loic Remy, Fransa Milli Takım formasını da 31 kez giydi ve 7 gol attı.

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