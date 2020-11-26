Kasımpaşa kupada farklı

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında karşı karşıya geldiği 24 Erzincanspor’u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Bu sonuçla Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.

56. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Tirpan'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta Ahmet Kaan Ergün'e çarpan ve yön değiştirerek kaleci Murat Demir'i yanıltan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

61. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Sağ çaprazda topu göğsüyle kontrol eden Yasin Dülger, ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Alan'ınaltıpasın içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

66. dakikada Anagold 24Erzincanspor 10 kişi kaldı. Abdulcebrail Akbulut ile girdiği ikili mücadelede Yasin Dülger yerde kaldı. Hakem Hakan Ceylan, bariz gol şansı olduğu gerekçesiyle Abdulcebrail'e kırmızı kart gösterdi.

90+2. dakikada Kasımpaşa üçüncü golü buldu. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Oğuz Özden'in uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Berat Kalkan, ceza yayı üzerinde bekletmeden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0.

Karşılaşmaya 3-0 kazanan Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura çıktı.

