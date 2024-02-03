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Fenerbahçe Antalya'dan lider döndü

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Bitexen Antalyaspor'u Cengiz ve Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 yendi. Puanını 63 çıkaran sarı-lacivertliler yeniden liderlik koltuğuna oturdu

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Fenerbahçe Antalya'dan lider döndü
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Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan kritik müsabakanın 42. dakikasında konuk Fenerbahçe, son haftalardaki formda oyuncusu Cengiz Ünder'in güzel golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısı karşılıklı ataklarla geçerken Michy Batshuayi 90+5'te Fenerbahçe'yi rahatlatan golü kaydetti: 0-2

Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Fenerbahçe, puanını 63'e çıkardı. Böylece sarı-lacivertliler, maç eksiğiyle Galatasaray'a kaptırdığı liderliği averajla geri aldı.

Sergen Yalçın'la ilk mağlubiyetini yaşayan Bitexen Altalyaspor ise 34 puanda kaldı.

Fenerbahçe'de Çağlar ilk kez Süper Lig'de sahne aldı

Öte yandan Altınordu altyapısından yetişip Avrupa'ya transfer olan Çağlar Söyüncü, ilk kez bir Süper Lig mücadelesinde forma giydi.

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