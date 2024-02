Ali Koç başkanlığı bırakıyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak. Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın" dedi

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Koç, şampiyonluk yolunda baskı ve gerginliğin azaltılması gerektiğini belirtti.

Futbol takımının bu sezon elde ettiği önemli istatistikleri paylaşan başkan Koç, "Mücadele ettiğimiz her kulvarda kuvvetli bir inanç ve disiplinle yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. 23 hafta itibarıyla 60 puanla kulüp tarihinin en yüksek puanına ulaştığımız sezonu yaşıyoruz. 2023-2024 sezonunda Avrupa'nın 5 büyük ligi dahil olmak üzere 100 gole ulaşan ilk takım olduk. Bizden sonra Bayer Leverkusen geliyor. Bunun gibi çok istatistik var. Sadece bu iki istatistik bile takımımızın hedefine büyük bir inançla yürüdüğünün kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın başarısına da vurgu yapan Ali Koç, şöyle devam etti:

"Böylesine bir tablo varken bizi endişelendiren bir konuya değinmek istiyorum. Bir beraberlikte, bir mağlubiyette ya da geç gelen galibiyet golünde, camiamızın kırılgan olması hepimizi derinden etkiliyor. Tarihimizin en yüksek puanına ulaştığımız sezonda böyle bir konuya değiniyorsam, 10 yılın baskısı, gerginliği ve kırılganlığının konusu. Şampiyonluklar zorlu ve uzun yollardır, özellikle de söz konusu Fenerbahçe'yse. Bu yolda üzüleceğiz, yıpranacağız, kızacağız, kaygılanacağız. Ancak ne olursa olsun inanmaktan ve desteklemekten vazgeçmemeliyiz. Fenerbahçe'nin en büyük rakibi son dönemde yine Fenerbahçe olmuştur. Maçlarımız sıkıştığı zamanlarda futbolcularımızın ve takımımızın sizlere, tribünlere ihtiyacı var. Takımımızın biraz düşünce ayağa kalkması için sizlere ihtiyacı var. Takımımıza inanıyoruz, inşallah yolun sonu şampiyonluk olur. İsmail hocamız ve teknik ekibe, sportif direktörümüz Mario Branco'ya, yöneticilerimiz Ahmet Ketenci ve Selahattin Baki'ye, tabii ki futbolcularımıza şu ana kadar yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Bu şekilde devam ederek camiamızı mutlu sona ulaştırmalarını bekliyorum. Bu akşam zorlu bir maça çıkacağız. Umarım şans yanımızda olur, oyun gücümüzle kazanarak döneriz."

"Transferde hızlı davrandık"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı, ara transfer döneminde eksik bölgelere takviye için hızlı davrandıklarını ifade etti.

Ligin ilk devresinde savunmada eksiklik yaşadıklarını hatırlatan Koç, "Gerek sezon başında gerekse de ara transfer döneminde hızlı davrandık. Devre arasında Bonucci ve Krunic'i kadroya kattık. Krunic, İsmail hocamızın uzun süredir istediği bir oyuncuydu. Çok daha pahalıya gelebilirdi ama devre arasında 3 milyon avronun altında bir transfer oldu. Bonucci'yi liderlik karakteri ve son sezonunda şampiyonluğa oynama arzusu nedeniyle çabuk getirdik. Stoper pozisyonunun şiştiğini düşünenler olabilir ama unutmayın ki Nordsjaelland deplasmanına stopersiz çıkmıştık. Bir takımın 5 stoperinin 4'ünün sakatlanması da olsa olsa Fenerbahçe'nin başına gelebilecek bir talihsizlik." diye konuştu.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transfer sürecinde büyük fedakarlık yaptığını anlatan Koç, "Kendisiyle görüştüğümüzde, neredeyse kapatılması imkansız bir finansal fark vardı. Öyle bir noktaya geldik ki masadan çekildik. Sonrasında daha önce karşılaşmadığımız bir şey yaşadık. Çağlar sadece 4 ay Fenerbahçe'de oynamak için Atletico Madrid'den alacağı olan imza parasının büyük bir bölümünden feragat etti. Milyon avro seviyesinde bir bedelden vazgeçti. Kendisine bu fedakarlığı için teşekkür etmek istiyorum. Selahattin Baki de Madrid'e gidip bu transfer için kamp kurdu, ona da teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Koç, sadece futbolda değil, tüm branşlarda zirve mücadelesi verdiklerinin de altını çizerek, şunları kaydetti:

"Başkanımız Aziz Yıldırım'ın başlattığı dünyanın en büyük spor kulübü misyonunu bizler de sürdürdük ve inşallah bu ilelebet devam eder. Olimpiyat kotaları, madalyalar ve kupalarla bunun karşılığını alıyoruz. Şimdiye kadar 6 sporcumuz kota aldı, 4 sporcumuzun da voleybol takımına gideceğini düşünürsek bu sayıyı 10 olarak belirtebiliriz. İnşallah Fikret Çetinkaya'nın söylediği 25 kotaya da ulaşabiliriz. Önümüzdeki hafta çok güzel haberimiz olacak. Bir kota daha geleceğine inanıyorum. Bu branşların hiçbir geliri yok, desteklere ihtiyacımız var. Her geçen gün bu alanlardaki başarıların sayısı artıyor. Basketbol, kürek, yelken fark etmeksizin her branşta zirve mücadelesi veriyoruz. Her zaman zirvede olmayabiliriz ama her zaman zirve mücadelesi içindeyiz. Dünyanın en büyük spor kulübü mottomuz sadece bir slogan değil, hakikattir. Rakiplerimiz arasında futbol dışındaki branşlarda yarışmacı ve her alanda zirveyi hedefleyen başka bir kulüp yok. Bu büyük başarının arkasında emeği geçen yönetim kurulu üyelerini, teknik kadroları ve sporcuları kutlamak istiyorum."

Milli voleybolcu Melissa Vargas'ın sarı-lacivertli takıma döneceği haberini de paylaşan Koç, şöyle konuştu:

"Güzel bir haber paylaşmak istiyorum. Melissa Vargas sezonun ilk yarısını Çin'de oynuyor, sonra buraya dönüyor. Ama bu sene gelebilmesi için Çin ekibinin final serisini 3-0 bitirmesi gerekiyordu. Bundan şüphemiz yoktu. Takımı 55 maçtır yenilmemişti, set bile vermemişti. Ancak 55 maç sonra ilk kez kaybettiler. Final serisi 4 maça uzamak durumunda kaldı. Bu sebeple de lisansını yetiştirmemiz imkansız hale gelmişti. Ancak yoğun çabalar sonucunda Vargas'ın takımımıza döneceğini de buradan paylaşmak istiyorum. Gerekli sürede lisans işlemleri tamamlandı. Kendisi yeni yeni oynamaya başladı. Ona en ihtiyacımız olan dönemde bize katkı sağlayacak. Tabii ki bunun bir maliyeti oldu. Bu maliyeti karşılama konusunda destek veren sponsorlara teşekkür ediyorum."

Başkan adaylığını düşünen kişilerin mümkün olan en kısa sürede adaylıklarını açıklaması gerektiğini de dile getiren Koç, şunları söyledi:

"Muhtemel başkan aday ve adaylarının mümkün olan en kısa zamanda adaylıklarını açıklamaları, gerekli imzaları toplayıp seçim sürecine kadar mevcut yönetimle bilgi alışverişinde olmalarını ilettim. Buradaki esas amaç, kulübümüzün idaresini devralacak başkan ve yönetimin en hazır şekilde göreve başlayıp birinci günden koşabilmesiydi. Zira göreve başladığımızda kulübümüze dair finansal konular, sportif konular, devam eden projeler ve yapıyla ilgili bilgilendirilmedik. Devir teslim süreci de işletilmedi. Tüm yapıya hakim olmak fazla süre aldı. Önümüzdeki genel kurulun Fenerbahçe için hayırlı olmasını ve demokrasi şöleni olarak gerçekleşmesini diliyorum."

"Sadettin Saran, benim bir dönem daha devam etmem gerektiğini söyledi"

Başkan adaylığı konusunda ismi geçen Sadettin Saran hakkında da konuşan Ali Koç, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada ciddi bir yanlış anlama var. 21 Kasım'da yemek yemişiz, 30 Ocak'ta da yanılmıyorsam Yüksek Divan Kuruluna imza teslimatını yapmış. Burada bir haksızlık yapılıyor, 'Şampiyonluğa giderken imza toplamak neyin nesi' deniliyor. Sayın Sadettin Saran, benim bir dönem daha devam etmem gerektiğini, bu nedenle kendisinin aday olmak istemediğini, ben de kesinlikle devam etmeyi düşünmediğimi, o yüzden aday olmasının iyi olacağını söyledim. Her görüşmemizde, aday olmam durumunda kendisinin aday olmayacağını söylüyor. Bu, Fenerbahçe menfaatleri açısından son derece mert ve şeffaf bir durumdur. Kendisine imza toplaması gerektiğini ilettik. Bilgileri paylaşmamız gerekiyor. İmzaları toplayanlarla bilgi paylaşacağız. Biliyorsunuz reklam için adaylığını açıklayanlar oluyordu, bu nedenle imza toplayanlarla paylaşacağımızı ilettik. Şu ana kadar bu imzayı toplayan tek isim Sadettin Saran'dır. Bilgilerimizi de kendisiyle paylaşacağız."

Kendisinin ve mevcut yönetimin Sadettin Saran'ı desteklediği iddialarının da doğru olmadığını aktaran Koç, "Biz bir an önce adayların çıkmasını istedik. Burada en önemli konu, Fenerbahçe'nin menfaatleridir. Şampiyonluğa da koşarız, demokrasi şölenini de yaşatırız. İmza toplama hususu, bizim bilgimiz çerçevesinde olmuştur. Ama bizim bir adayı destekleme lüksümüz de tavrımız da yoktur. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, inşallah bu akşam 3 puan alırız." ifadelerini kulland