Farouk, Doğanda

Doğan Türk Birliği, yerli statüsünde oynayan Yenicami'den Farouk Dadzie'yi renklerine bağladı

Özgür GÖKSEL

K-PET Süper Lig'de geriye kalan sezonda hedeflerini gerçekleştirmeyen Doğan Türk Birliği yeni sezonda bu hedeflere ulaşmak için transferlerine başladı.

Doğan Türk Birliği, Yenicami'den Farouk Dadzie'yi transfer etti.

Birçok mevkide oynama özelliği olan Farouk, bugün Doğan Türk Birliği kulüp başkanı Bayar Piskobulu ile bir araya gelerek bonservisli olarak kendisini sarı lacivertlilere bağlayan imzayı attı