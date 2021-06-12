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Çeri de Düzkaya’da

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Çeri de Düzkaya’da
Birinci Lige iddialı bir kadro ile girip Süper Lige dönme hedefinde olan Düzkaya, transferlerine devam ediyor.
Düzkaya, Hamitköy’den Micheal Çayırcı ve Türk Ocağı’ndan Uğurcan Başayak transferlerinden sonra eski futbolcusu Bilal Çeri’yi da kadrosuna kattı.
Düzkaya’nın BTM Birinci Ligde ve Birinci Ligde yaşadığı şampiyonluklarda kadrosunda bulunan, teknik direktör Orçun Volkan’ın güvendiği futbolculardan olan Bilal Çeri, son olarak Lefke forması giydi. Başarılı sağ kanat futbolcusu Bilal Çeri’nin bonservisi elinde bulunuyordu.
 
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