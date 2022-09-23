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Esentepe, sonradan açıldı

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Aksa 1. Ligin açılış maçında Esentepe konuk ettiği Girne Halk Evi karşısında 1-0 geriye düşmesine karşın, oyundan kopmayarak mücadeleden 3 -1 galip ayrılarak sezona galibiyetle başladı

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Esentepe, sonradan açıldı
Stad: Esentepe Erdal Barut Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, İsmail Egeli, Ali Eren Orçan
Esentepe: Onur, Emek, Okan, Emre, Mahmut(Eser), Devran, Dursun(Semih), Salih, Mustafa, Deniz(İlyas), Kağan(Tuğra)
Girne Halk Evi: Feyyaz, Ali, Ahmet(Sabri, Mehmet, Mahmut(Hüseyin), Ayden(Kayra), Tahir, Tunahan, Arda, Mehmet, Yaşar(Cenkay),
Goller: Dk. 67 Emek (Pen), Dk. 71 Deniz, Dk. 85Semih(Esentepe), Dk. 60 Arda(GHE)
 
Richard Beale
Aksa 1. Ligin açılış maçında Esentepe ile Girne Halk Evi’nin Esentepe’deki mücadelesinin galibi ev sahibi Esentepe oldu.
Esentepe 1-0 geriye düştüğü maçta arka arkaya bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-1 kazanarak sezona galibiyetle başladı.
Maçın ilk devresinde her iki takımın kontrollü oyunu gol getirmedi.
İkinci devrede kontra atak futbolu sonucunda konuk Girne Halk Evi öne geçti.
Dk. 60 Girne Halk Evi atağında Arda Olagoke topu ağlarla buluşturarak skoru 0 – 1 yaptı.
Dk. 67 Esentepe atağında Deniz’in Girne Halk Evi ceza alanında düşürülmesi sonucunda kazanılan penaltıyı Emek gole çevirerek skoru 1 – 1 yaptı.
Dk. 71 Esentepe’nin golcü futbolcusu Deniz Kibar golünü atarak skoru 2-1 yaptı.
Dk. 85 Oyuna ikinci devrenin başında giren Semih Esentepe adına 3. golü atarak skoru belirledi. 3 – 1.
 
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