K.Kaymaklı’nın yardımcı antrenörü Çağakan Kılıç oldu

Küçük Kaymaklı teknik heyete yeni bir ismi dahil etti.

Yeşil siyahlılarda Teknik Direktör Serkan Önet'in yardımcılığı Çağakan Kılıç getirildi. Kılıç yeni takımıyla göreve de başladı.

Konuyla ilgili olarak Küçük Kaymaklı Spor Kulübü sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

Hoşgeldin Çağakan Kılıç.

Kulübümüz Teknik Direktörümüz Serkan Önet'in yardımcılığına Çağakan Kılıç'ı getirdi. Teknik ekibimize ve futbolcularımıza yeni sezonda başarılar dileriz

