Emre Demir resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Barcelona forması giyen genç oyuncu Emre Demir'i 4.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, FC Barcelona forması giyen Emre Demir'in transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Genç oyuncu bedelsiz olarak kadromuza dahil olmuştur. 4,5 yıllığına renklerimize bağlanan Emre Demir'e kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Baki: "Türk oyuncu merkezli takım kurma hevesimiz hiç bitmiyor"

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde açıklamalarda bulunan yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, "Bizi mutlu eden bir transfer. Türk oyuncu merkezli takım kurma hevesimiz hiç bitmiyor. Hem yaş olarak hem de yetenek olarak tartışılacak bir profil değil. Daha önce de kadromuza katmak için refleksimiz olmuştu. Kendisi Avrupa'ya gitmişti. Kaderimizde varmış, onun da kaderinde Fenerbahçe varmış. Geleceğe çok büyük bir yatırım olarak görüyoruz. Kendisine de Fenerbahçe ve milli takım forması altında üstün başarılar diliyorum." diye konuştu.

