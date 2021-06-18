Düzkaya, GG’den 2 transfer yaptı

Yeni sezonda Birinci Ligde misafir olma hedefinde olacak olan Düzkaya, transferlerine devam ediyor.

Micheal Çayırcı ve Bilal Çeri transferlerinden sonra Düzkaya, Gençlik Gücü’nden 2 transfer birden yaptı. Düzkaya, Gençlik Gücü’nden deneyimli sol kanat oyuncusu İltaç Keçeli ve Arif Öztürk’ü kadrosuna kattı. İltaç Keçeli ve Arif Öztürk, kiralık olarak Düzkaya forması giyecekler.

Düzkaya, yeni sezon hazırlıklarına 21 Haziran Pazartesi günü Nihat Bağcıer Stadında teknik direktör Orçun Volkan yönetiminde başlayacak.

