Derbiyi Koopspor kazandı

Basketbolumuzun klasik haline dönüşen ‘Yakın Doğu-Kooperatif’ derbisi olan Yakın Doğu Üniversitesi ile Koopspor derbisini 78-77’lik skor ile kazanan Koopspor, klasmanı lider tamamladı. YDÜ RA-25 Spor Salonu’nda oynanan derbide yenilen YDÜ ikinci sırada kaldı.
Koopspor bitime 2.3 saniye kala Kercem’in basketi ile 78-77 üstünlüğe ulaşırken, Kercem İnancı ürettiği 21 sayı ile öne çıkan oyuncu oldu. Timur Rustamov 13 sayı 8 ribauntile maçı tamamladı. YDÜ’de Ayomikun Omah 15 sayı, 12 ribaunt ile oynadı.
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