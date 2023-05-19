Oyna G.G. Futbol Akademisi’nden anlamlı etkinlik

Necati KÜLAHLILARChina Bazaar Gençlik Gücü Oyna G.G. Futbol Akademisi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile tüm akademi takımlarını Kemal Deniz Antrenman sahasında bir araya getirerek futbol etkinliği gerçekleştirdi.Ana sponsor Mashar İkbal’in büyük katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte akademi takımları karşılaştı. Etkinlik sonunda ise Gençlik Gücü kulüp lokalinde hazırlanan ikramlar dağıtıldı.