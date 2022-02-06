Dolmabahçe'de sessiz gece

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda Miralem Pjanic, 90+7. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetti. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 37'ye, Fraport TAV Antalyaspor ise 25'e yükseltti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

Antalyaspor'da Ruud Boffin, Veysel Sarı ve Güray Vural sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic 90+7. dakikada dakikada gördüğü çift sarı kartla oyun dışında kaldı.

Maçın ikinci yarısında da gol sesi çıkmayınca mücadele 0-0 sona erdi.



